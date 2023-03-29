Стерлинг считает Двалишвили фаворитом в бою с Сэндхагеном

Действующий обладатель пояса UFC в весовой категории до 61 кг рассказал , какможет одолеть американского бойца

«Кори часто выдыхается после второго раунда. Мераб просто измотает его физически, а затем сломает. За счет высокого темпа Двалишвили и победит. Мераба не зря называют кардио-машиной. Сэндхаген просто не выдержит такого напора»

На данный момент Двалишвили и Сэндхаген занимают первую и третью строчки в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем последнем поединке оба бойца сумели победить.

Мераб единогласным решением одолел бывшего чемпиона Петра Яна, а Кори на прошедшем турнире в Сан-Антонио оказался сильнее Марлона Веры.