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    Стерлинг считает Двалишвили фаворитом в бою с Сэндхагеном

    Бокс/ММА ММА UFC
    Действующий обладатель пояса UFC в весовой категории до 61 кг Алджамейн Стерлинг рассказал, как Мераб Двалишвили может одолеть американского бойца Кори Сэндхагена.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Кори часто выдыхается после второго раунда. Мераб просто измотает его физически, а затем сломает. За счет высокого темпа Двалишвили и победит. Мераба не зря называют кардио-машиной. Сэндхаген просто не выдержит такого напора»

    На данный момент Двалишвили и Сэндхаген занимают первую и третью строчки в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем последнем поединке оба бойца сумели победить.

    Мераб единогласным решением одолел бывшего чемпиона Петра Яна, а Кори на прошедшем турнире в Сан-Антонио оказался сильнее Марлона Веры.

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