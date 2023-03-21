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    Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта
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    Кормье недоволен победой Гейджи над Физиевым

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    Экс-чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионах, а ныне спортивный комментатор Даниэль Кормье рассказал, что думает о победе Джастина Гейджи над Рафаэлем Физиевым.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    «Легкому весу не хватает новых претендентов на титул. После победы Гейджи над Физиевым в дивизионе минус один кандидат на пояс. Люди уже не раз видели бои нынешних топов друг с другом. Думаю, что это большая проблема»

    Напомним, что на прошедшем турнире в Великобритании Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева большинством судейских решений.

    На данный момент «Хайлайт» является третьим номером рейтинга легковесов. Ранее Гейджи дважды дрался за титул, но проиграл Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.

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