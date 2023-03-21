Кормье недоволен победой Гейджи над Физиевым

Экс-чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионах, а ныне спортивный комментатор рассказал , что думает о победенад

«Легкому весу не хватает новых претендентов на титул. После победы Гейджи над Физиевым в дивизионе минус один кандидат на пояс. Люди уже не раз видели бои нынешних топов друг с другом. Думаю, что это большая проблема»

Напомним, что на прошедшем турнире в Великобритании Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева большинством судейских решений.

На данный момент «Хайлайт» является третьим номером рейтинга легковесов. Ранее Гейджи дважды дрался за титул, но проиграл Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.