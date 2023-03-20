Экс-чемпион мира по боксу Александр Гвоздик узнал имя следующего соперника

Профессиональный боксер, являющийся экс-чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC, узнал, с кем проведет на ринге свой следующий поединок.

Его соперником станет Ричард Болотник, занимающий на данный момент седьмую строчку в рейтинге по версии WBO и шестую позицию по линии IBF.

Их очный поединок состоится на турнире в Мексике 6 мая. К данному бою Гвоздик подходит после победы над Жозуэ Обандо единогласным решением. Для украинца это был первый поединок после четырехлетнего простоя.

Болотник в последний раз выходил на ринг 1 апреля предыдущего года. Тогда латвиец судейским решением сумел одолеть Хрвойе Сепа. Всего на счету Ричарда 19 побед, одна ничья и 6 поражений.