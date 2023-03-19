Джастин Гейджи одолел Рафаэля Физиева по итогам трех раундов

в рамках со-главного события вечера на турнире UFC 286 в поединке в легкой весовой категории сумел одолеть азербайджанского бойца

Их противостояние продлилось все 3 раунда. Американец выиграл встречу большинством судейских решений. Физиев из-за данного поражения прерывает свою победную серию из шести боев кряду.

В преддверии поединка с Гейджи азербайджанец располагался на шестой строчке в рейтинге легкого дивизиона UFC. Джастин занимал третью позицию.

Всего в активе американца 28 поединков в профессиональной карьере. На счету «Хайлайта» 24 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах.