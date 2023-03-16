Эдвардс считает, что после их боя Усман завершит карьеру

Действующий чемпион UFC в дивизионе до 77,1 кг предположил , чтоможет завершить карьеру после их очного поединка.

«Я думаю, что он уже близок к уходу на пенсию. На предстоящем турнире постараюсь поспособствовать этому. Я помогу Усману завершить карьеру. Он не знает, что его ждет в нашем бою»

В ночь с 18 на 19 марта Камару Усман и Леон Эдвардс проведут титульный поединок за звание чемпиона промоушена в весовой категории до 77,1 кг.

Летом прошлого года «Рокки» нанес нигерийцу первое поражение в UFC, отправив его в нокаут в пятом раунде. До встречи с Эдвардсом Усман шел на серии из 14-ти побед кряду.