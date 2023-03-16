ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством
  • 12:33
    • Инфантино переизбран президентом ФИФА
    Все новости спорта

    Эдвардс считает, что после их боя Усман завершит карьеру

    Бокс/ММА ММА UFC
    Действующий чемпион UFC в дивизионе до 77,1 кг Леон Эдвардс предположил, что Камару Усман может завершить карьеру после их очного поединка.

    Леон Эдвардс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леон Эдвардс

    «Я думаю, что он уже близок к уходу на пенсию. На предстоящем турнире постараюсь поспособствовать этому. Я помогу Усману завершить карьеру. Он не знает, что его ждет в нашем бою»

    В ночь с 18 на 19 марта Камару Усман и Леон Эдвардс проведут титульный поединок за звание чемпиона промоушена в весовой категории до 77,1 кг.

    Летом прошлого года «Рокки» нанес нигерийцу первое поражение в UFC, отправив его в нокаут в пятом раунде. До встречи с Эдвардсом Усман шел на серии из 14-ти побед кряду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» вновь будет удачен с нижегородцами
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выиграет ли «Байер» у «Ференцвароша» и во второй игре?
  • «Ференварош» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Отыграется ли «Фенербахче» против «Севильи»?
  • «Фенербахче» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры