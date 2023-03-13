Эдди Хирн назвал место проведения боя Бетербиева и Смита

Известный спортивный промоутер рассказал , где должен состояться поединокпротив британского боксера

«Переговоры между Бетербиевым и Смитом начнутся после того, как закончится Рамадан. Мы организуем данный поединок в Ливерпуле. Артур ранее никогда не проводил свои бои в Англии»

На данный момент Артур является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по трем версиям. В своем последнем поединке россиянин одержал досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом.

Каллум Смит является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по боксу. Всего в активе британца 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере.