Эдди Хирн назвал место проведения боя Бетербиева и Смита

Эдди Хирн Фото: globallookpress.com
«Переговоры между Бетербиевым и Смитом начнутся после того, как закончится Рамадан. Мы организуем данный поединок в Ливерпуле. Артур ранее никогда не проводил свои бои в Англии»
На данный момент Артур является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по трем версиям. В своем последнем поединке россиянин одержал досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом.
Каллум Смит является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по боксу. Всего в активе британца 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере.