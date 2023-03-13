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    Эдди Хирн назвал место проведения боя Бетербиева и Смита

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    Известный спортивный промоутер Эдди Хирн рассказал, где должен состояться поединок Артура Бетербиева против британского боксера Каллума Смита.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Переговоры между Бетербиевым и Смитом начнутся после того, как закончится Рамадан. Мы организуем данный поединок в Ливерпуле. Артур ранее никогда не проводил свои бои в Англии»

    На данный момент Артур является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по трем версиям. В своем последнем поединке россиянин одержал досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом.

    Каллум Смит является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по боксу. Всего в активе британца 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

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