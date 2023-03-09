Ян назвал Стерлинга фаворитом в бою с Сехудо

Алджамейн Стерлинг Фото: globallookpress.com
«Думаю, что долгий простой со стороны Сехудо повлияет на результат этого поединка. Поэтому у Стерлинга больше шансов на победу. Вряд ли Генри сумеет в этой встрече показать свой максимум»
Стерлинг на данный момент является чемпионом UFC в легчайшем дивизионе. В предыдущем поединке американец одолел Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде.
Для Алджамейна бой с Сехудо станет третьим в качестве чемпиона. Их очный поединок должен состояться 6 мая текущего года на турнире UFC 288.