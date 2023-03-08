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    Майкл Чендлер: После победы над Макгрегором хочу драться с Махачевым

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Экс-претендент на звание чемпиона UFC в легком весе Майкл Чендлер поделился своими планами после предстоящего поединка с Конором Макгрегором.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «После победы над Макгрегором я хочу провести поединок против Махачева. Готов подраться с ним в любом месте. Он чемпион, но у меня есть шанс победить его»

    Майкл на данный момент располагается на пятой строчке в рейтинге легкого дивизиона UFC. Его поединок с Конором Макгрегором должен состояться в конце августа или начале сентябре.

    Ирландец ранее был чемпионом в полулегком и легком дивизионах. В последний раз Конор выступал летом 2021-го против Дастина Порье, которому проиграл техническим нокаутом.

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