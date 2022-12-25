Бой Тима Цзю и Джермелла Чарло отменен из-за травмы американца

Стало известно, что американский профессиональный боксерна тренировке сломал руку и вынужден был сняться с поединка против

Их встреча должна была состояться 28 января 2023 года, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе. Как сообщают промоутеры, данный поединок переносится на неопределенный срок.

В своем последнем бою Чарло нокаутировал в десятом раунде Брайана Кастаньо 14 мая 2022 года. Всего в активе Джермелла 35 побед, одна ничья и одно поражение.

Тим Цзю еще ни ращу не проигрывал в своей карьере. На счету австралийского боксера российского происхождения 21 выигранный поединок на профессиональном ринге.