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    Царукян после боя с Имагуловым: Я побил очень жесткого парня, дайте мне уже кого-то из топ-5

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Представитель первой десятки рейтинга легковесов UFC Арман Царукян прокомментировал свою победу над Дамиром Исмагуловым на прошедшем турнире в США.

    Арман Царукян и Дамир Исмагулов
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    Арман Царукян и Дамир Исмагулов

    «Я побил очень жесткого парня, которого все боятся. Я заслуживаю поединок с соперником из первой пятерки. Хочу провести бой с Исламом Махачевом. Думаю, что в 2023-м я получу долгожданный титульник»

    На завершившемся турнире UFC Vegas 66 Арман Царукян единогласным решением судей в формате трехраундового поединка сумел победить Дамира Исмагулова.

    Для российского бойца, занимающего 12-ю позицию в рейтинге легковесов, это поражение стало первым в UFC. Ранее Исмагулов шел в сильнейшем промоушене мира на серии из пяти побед кряду.

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