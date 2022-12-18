Царукян после боя с Имагуловым: Я побил очень жесткого парня, дайте мне уже кого-то из топ-5

Представитель первой десятки рейтинга легковесов UFC прокомментировал свою победу надна прошедшем турнире в США.

«Я побил очень жесткого парня, которого все боятся. Я заслуживаю поединок с соперником из первой пятерки. Хочу провести бой с Исламом Махачевом. Думаю, что в 2023-м я получу долгожданный титульник»

На завершившемся турнире UFC Vegas 66 Арман Царукян единогласным решением судей в формате трехраундового поединка сумел победить Дамира Исмагулова.

Для российского бойца, занимающего 12-ю позицию в рейтинге легковесов, это поражение стало первым в UFC. Ранее Исмагулов шел в сильнейшем промоушене мира на серии из пяти побед кряду.