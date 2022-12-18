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    Стрикленд о поражении от Каннонира: Ему просто помогли судьи

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый боец среднего дивизиона UFC Шон Стрикленд в своих соцсетях дал комментарий о прошедшем поединке на турнире в Лас-Вегасе против бывшего претендента на титул Джареда Каннонира.

    Джаред Каннонир и Шон Стрикленд
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    Джаред Каннонир и Шон Стрикленд

    «После такого я ощущаю себя настоящим неудачником. Джаред хорошо провел эту встречу, но ему просто помогли судьи. Люди удивляются, как ему отдали победу, ведь я попадал гораздо чаще»

    Поединок между Стриклендом и Каннониром, ставший главным событием вечера на турнире UFC Vegas 66, продлился все 5 раундов. Победу раздельным решением судей одержал Джаред.

    Напомним, что оба бойца являются представителями первой десятки рейтинга средневесов. Каннонир на данный момент занимает третью позицию, а Стрикленд седьмую.

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