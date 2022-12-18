Стрикленд о поражении от Каннонира: Ему просто помогли судьи

Топовый боец среднего дивизиона UFCв своих соцсетях дал комментарий о прошедшем поединке на турнире в Лас-Вегасе против бывшего претендента на титул

«После такого я ощущаю себя настоящим неудачником. Джаред хорошо провел эту встречу, но ему просто помогли судьи. Люди удивляются, как ему отдали победу, ведь я попадал гораздо чаще»

Поединок между Стриклендом и Каннониром, ставший главным событием вечера на турнире UFC Vegas 66, продлился все 5 раундов. Победу раздельным решением судей одержал Джаред.

Напомним, что оба бойца являются представителями первой десятки рейтинга средневесов. Каннонир на данный момент занимает третью позицию, а Стрикленд седьмую.