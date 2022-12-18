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    Отец Фьюри: Об Усике никто не слышал за пределами его родной страны

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
    Джон Фьюри, являющийся отцом британского профессионального боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри, дал комментарий про потенциальный поединок его сына с Александром Усиком.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «В Великобритании все ждут боя Тайсона с Джошуа. Это более грандиозное событие, нежели с Усиком. Его вообще кто-нибудь знает? Об Усике никто не слышал за пределами его родной страны. Поэтому бой с ним — это далеко не самое громкое событие для моего сына»

    Тайсон Фьюри на данный момент является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Украинцу сейчас принадлежат титулы по линиям WBA, IBF, IBO, WBO и The Ring.

    К потенциальному очному бою каждый из них подходит после побед в предыдущих поединках. Фьюри 4 декабря техническим нокаутом одолел Дерека Чисору, а Усик в августе раздельным решением судей выиграл у Энтони Джошуа.

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