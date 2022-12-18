Отец Фьюри: Об Усике никто не слышал за пределами его родной страны

, являющийся отцом британского профессионального боксера-тяжеловеса, дал комментарий про потенциальный поединок его сына с

«В Великобритании все ждут боя Тайсона с Джошуа. Это более грандиозное событие, нежели с Усиком. Его вообще кто-нибудь знает? Об Усике никто не слышал за пределами его родной страны. Поэтому бой с ним — это далеко не самое громкое событие для моего сына»

Тайсон Фьюри на данный момент является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Украинцу сейчас принадлежат титулы по линиям WBA, IBF, IBO, WBO и The Ring.

К потенциальному очному бою каждый из них подходит после побед в предыдущих поединках. Фьюри 4 декабря техническим нокаутом одолел Дерека Чисору, а Усик в августе раздельным решением судей выиграл у Энтони Джошуа.