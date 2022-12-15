ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Стрикленд подерется с Канонниром, Исмагулов сразится с Царукяном за место в топ-10 среди легковесов. Анонс карда UFC Vegas 66

    На последнем турнире UFC в 2022 году вновь не обойдется без участия россиян

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуБольше не великий. Роналду добил свою репутацию ужасной кампанией на ЧМ-2022 НеймарПочему вылетела Бразилия, и кто виноват Тео Эрнандес и Оливье ЖируДневник ЧМ-2022. Четвертый финал Франции, летающий Тео и первый «сухарь» Льориса
  • 17:48
    • «Реал» подписал 16-летнего Эндрика из «Палмейраса»
  • 17:03
    • «Рейнджерс» — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes
  • 18:54
    • Алькарас признан победителем в номинации «Прогресс года»
  • 14:35
    • Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии
  • 14:14
    • «Локомотив» отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ
  • 13:44
    • Европейский суд поддержал УЕФА в споре с Суперлигой
    Все новости спорта
    Шон Стрикленд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон Стрикленд
    18 декабря состоится турнир UFC Vegas 66. В главном бою вечера встретятся Шон Стрикленд и Джаред Каннонир

    Бои предварительного карда

    1.Сергей Морозов сразится с Джорни Ньсоном в легчайшем весе

    2.Давид Дворжак встретится с Манелом Капом в наилегчайшем весе

    3.Брайан Баттл подерется с Ринатом Фахретдиновым в рамках полусреднего дивизиона

    4.Рафа Гарсия и Хайисаер Махешате встретятся в легком весе

    5.Саид Нурмагомедов подерется против Саидйокуба Кахрамонова в легчайшем весе

    6.Джуллиан Маркез и Дерон Винн сойдутся в среднем весе

    7.Джейк Мэтьюз будет противостоять Мэтью Семелсбергеру в полусреднем дивизионе

    8.Шайен Влисмас в женском минимальном весе встретится с Кори Макенной

    Sean Strickland: 'I Fight Monsters Everyday' | UFC Vegas 66

    Бои основного карда

    Открывает основной кард турнира противостояние в среднем весе между Коди Брандэйджем и Михалом Олексейчуком. Соперники подходят к очной битве примерно в равной форме, и на счету каждого из них в четырех предыдущих поединках по 3 победы и одному поражению.

    В плане опыта Коди явно уступает оппоненту, так как в самом сильном промоушене мира он провел только 3 поединка. Дебют в UFC для него начался с поражения от Ника Максимова судейским решением.

    Зато далее американцу удалось одержать 2 ярких досрочных победы над Далчей Лунгиамбулой и Тришоном Гором. Причем каждого из них Брандэйдж финишировал еще в первом раунде. Что касается Михала, то он выступают в UFC уже на протяжении пяти лет.

    После серии из двух побед польский боец претендовал на попадание в топ-15 в полутяжелом весе, но после поражения судейским решением от Джастина Джейкоби он решил спуститься в средний дивизион. Как раз, в виду опыта и больших габаритов, по мнению экспертов, Олексейчук является фаворитом в предстоящем бою.

    Следующими в октагон выйдут Дрю Добер и Бобби Грин, чей поединок пройдет в рамках легкого веса. Стоит напомнить, что оба бойца в своей карьере не раз дрались с топами данного дивизиона.

    Дрю имеет за плечами поединки с Исламом Махачевым, Бенеилом Дариушем и Брэдом Ридделлом. Бобби несколько лет назад и вовсе был представителем первой десятки. Однако зацепиться за пребывание в рейтинге ему так и не удалось и с годами он растерял форму и покинул топ-15.

    Теперь же Грин воспринимается в качестве бойца второго эшелона и, очевидно, что вернуть былые позиции у него уже точно не получится. А вот Добер после двух побед кряду сумел вновь обратить на себя внимание со стороны руководства, и, если он вновь выиграет, то, возможно, в следующем поединке ему дадут рейтингового оппонента.

    Бобби Грин
    globallookpress.com

    Далее друг с другом сразятся Алекс Касерес и Джулиан Эроса в полулегком дивизионе. В данном противостоянии присутствует довольно большая интрига, так как бойцы подходят к турниру в отличной форме.

    Касарес не так давно шел на серии из пяти побед кряду и только в последнем своем поединке он проиграл Юсуффу Содику единогласным решением, вследствие чего покинул топ-15 весовой категории до 66 килограмм.

    Джулиан в своих предыдущих шести боях имеет аналогичную статистику. Вообще, после трех поражений кряду в легком дивизионе карьера данного бойца в UFC находилась под угрозой. Однако, спустившись в полулегкий вес, Эроса по-настоящему раскрылся.

    Не исключено, что победитель предстоящего поединка сумеет забраться на 15-ю строчку в рейтинге. Шансы на успех есть у каждого, но все же ввиду серии из трех побед кряду большее предпочтение отдается Джулиану Эросе.

    А в наилегчайшем дивизионе встретятся восьмой номера рейтинга Амир Альбази и дебютант UFC Алессандро Коста. Нынешний представитель первой десятки провел в промоушене Даны Уайта 3 поединка, в которых одержал 3 победы.

    При этом бойцу из Ирака дважды удалось одолеть своих оппонентов сабмишном в первом раунде. Что касается его соперника, то Коста не так давно выступал в организации LUX FIGHT LEAGUE, где шел на серии из шести выигранных поединков кряду.

    Сейчас в самом легком дивизионе UFC среди мужчин явная нехватка бойцов, и поэтому Дана Уайт Готов давать шансы всем ярким новичкам проявить себя во встречах с нынешними топами. Впрочем, что может показать Алессандро в самом сильном промоушене еще неизвестно. Вовсе неудивительно, что в предстоящем бою фаворитом считается именно Амир Альбази.

    Исмагулову и Стрикленду выпал шанс подняться в рейтинге

    Джаред Каннонир
    globallookpress.com

    В со-главном бою вечера в легком весе встретятся Арман Царукян и Дамир Исмагулов. Соперники являются представителями топ-15, и сейчас они занимают девятую и 12-ю позиции соответственно.

    Арман не так давно шел на серии из пяти побед кряду, однако в последнем поединке он уступил Матеушу Гамроту. Царукян всегда полагается на свои навыки в партере, но в той встрече поляк просто переборол его. Арман уступил Матеушу абсолютно по делу и оказалось, что его грэпплинг не так уж и хорош.

    Исмагулов, напротив, является представителем рукопашного боя, однако при этом он в последнее время активно подтягивает свою борьбу и параллельно с боями ММА принимает участие в турнирах по грэпплингу.

    Как раз, в двух таких последних встречах на счету россиянина 2 победы, а что касается UFC, то здесь в его активе 5 выигранных поединков и ни одного поражения. Однако Дамиру явно не хватает ударной мощи и это наглядно отображает тот факт, что в самом сильном промоушене мира у него нет ни одного досрочного финиша.

    Вполне вероятно, что в предстоящем поединке Исмауглов вновь будет работать на очки, а вот его соперник, напротив, а в каждом своем бою нацелен только на досрочный успех.

    В главном поединке вечера в рамках среднего дивизиона сойдутся Джаред Каноннир и Шон Стрикленд. Это будет битва двух очень опытных соперников, которые за свою карьеру дрались в UFC со многими звездами.

    Примечательно, что Джаред изначально пробовал свои силы в полутяжелом дивизионе, однако после двух поражений кряду от Яна Блаховича и Доминика Рейеса он все-таки решил спуститься в средний вес.

    Стрикленд, напротив, ранее выступал в категории до 77,1 кг, где ему так и не удалось выбиться в топы. А вот поднявшись в средний дивизион, Шон всерьез стал восприниматься, как один из потенциальных претендентов на титул.

    Но поражение в первом раунде в предыдущем бою от Алекса Перейры лишило 31-летнего американца встречи за пояс. Теперь ему, как и его предстоящему сопернику, вновь предстоит бороться за статус претендента.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вашингтон — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мемфис — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Махмудов — Валлиш
  • Бокс
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хьюстон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры