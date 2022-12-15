Стрикленд подерется с Канонниром, Исмагулов сразится с Царукяном за место в топ-10 среди легковесов. Анонс карда UFC Vegas 66

18 декабря состоится турнир UFC Vegas 66. В главном бою вечера встретятся Шон Стрикленд и Джаред Каннонир

Бои предварительного карда

1.Сергей Морозов сразится с Джорни Ньсоном в легчайшем весе

2.Давид Дворжак встретится с Манелом Капом в наилегчайшем весе

3.Брайан Баттл подерется с Ринатом Фахретдиновым в рамках полусреднего дивизиона

4.Рафа Гарсия и Хайисаер Махешате встретятся в легком весе

5.Саид Нурмагомедов подерется против Саидйокуба Кахрамонова в легчайшем весе

6.Джуллиан Маркез и Дерон Винн сойдутся в среднем весе

7.Джейк Мэтьюз будет противостоять Мэтью Семелсбергеру в полусреднем дивизионе

8.Шайен Влисмас в женском минимальном весе встретится с Кори Макенной

Sean Strickland: 'I Fight Monsters Everyday' | UFC Vegas 66

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира противостояние в среднем весе между Коди Брандэйджем и Михалом Олексейчуком. Соперники подходят к очной битве примерно в равной форме, и на счету каждого из них в четырех предыдущих поединках по 3 победы и одному поражению.

В плане опыта Коди явно уступает оппоненту, так как в самом сильном промоушене мира он провел только 3 поединка. Дебют в UFC для него начался с поражения от Ника Максимова судейским решением.

Зато далее американцу удалось одержать 2 ярких досрочных победы над Далчей Лунгиамбулой и Тришоном Гором. Причем каждого из них Брандэйдж финишировал еще в первом раунде. Что касается Михала, то он выступают в UFC уже на протяжении пяти лет.

После серии из двух побед польский боец претендовал на попадание в топ-15 в полутяжелом весе, но после поражения судейским решением от Джастина Джейкоби он решил спуститься в средний дивизион. Как раз, в виду опыта и больших габаритов, по мнению экспертов, Олексейчук является фаворитом в предстоящем бою.

Следующими в октагон выйдут Дрю Добер и Бобби Грин, чей поединок пройдет в рамках легкого веса. Стоит напомнить, что оба бойца в своей карьере не раз дрались с топами данного дивизиона.

Дрю имеет за плечами поединки с Исламом Махачевым, Бенеилом Дариушем и Брэдом Ридделлом. Бобби несколько лет назад и вовсе был представителем первой десятки. Однако зацепиться за пребывание в рейтинге ему так и не удалось и с годами он растерял форму и покинул топ-15.

Теперь же Грин воспринимается в качестве бойца второго эшелона и, очевидно, что вернуть былые позиции у него уже точно не получится. А вот Добер после двух побед кряду сумел вновь обратить на себя внимание со стороны руководства, и, если он вновь выиграет, то, возможно, в следующем поединке ему дадут рейтингового оппонента.

Бобби Грин globallookpress.com

Далее друг с другом сразятся Алекс Касерес и Джулиан Эроса в полулегком дивизионе. В данном противостоянии присутствует довольно большая интрига, так как бойцы подходят к турниру в отличной форме.

Касарес не так давно шел на серии из пяти побед кряду и только в последнем своем поединке он проиграл Юсуффу Содику единогласным решением, вследствие чего покинул топ-15 весовой категории до 66 килограмм.

Джулиан в своих предыдущих шести боях имеет аналогичную статистику. Вообще, после трех поражений кряду в легком дивизионе карьера данного бойца в UFC находилась под угрозой. Однако, спустившись в полулегкий вес, Эроса по-настоящему раскрылся.

Не исключено, что победитель предстоящего поединка сумеет забраться на 15-ю строчку в рейтинге. Шансы на успех есть у каждого, но все же ввиду серии из трех побед кряду большее предпочтение отдается Джулиану Эросе.

А в наилегчайшем дивизионе встретятся восьмой номера рейтинга Амир Альбази и дебютант UFC Алессандро Коста. Нынешний представитель первой десятки провел в промоушене Даны Уайта 3 поединка, в которых одержал 3 победы.

При этом бойцу из Ирака дважды удалось одолеть своих оппонентов сабмишном в первом раунде. Что касается его соперника, то Коста не так давно выступал в организации LUX FIGHT LEAGUE, где шел на серии из шести выигранных поединков кряду.

Сейчас в самом легком дивизионе UFC среди мужчин явная нехватка бойцов, и поэтому Дана Уайт Готов давать шансы всем ярким новичкам проявить себя во встречах с нынешними топами. Впрочем, что может показать Алессандро в самом сильном промоушене еще неизвестно. Вовсе неудивительно, что в предстоящем бою фаворитом считается именно Амир Альбази.

Исмагулову и Стрикленду выпал шанс подняться в рейтинге

Джаред Каннонир globallookpress.com

В со-главном бою вечера в легком весе встретятся Арман Царукян и Дамир Исмагулов. Соперники являются представителями топ-15, и сейчас они занимают девятую и 12-ю позиции соответственно.

Арман не так давно шел на серии из пяти побед кряду, однако в последнем поединке он уступил Матеушу Гамроту. Царукян всегда полагается на свои навыки в партере, но в той встрече поляк просто переборол его. Арман уступил Матеушу абсолютно по делу и оказалось, что его грэпплинг не так уж и хорош.

Исмагулов, напротив, является представителем рукопашного боя, однако при этом он в последнее время активно подтягивает свою борьбу и параллельно с боями ММА принимает участие в турнирах по грэпплингу.

Как раз, в двух таких последних встречах на счету россиянина 2 победы, а что касается UFC, то здесь в его активе 5 выигранных поединков и ни одного поражения. Однако Дамиру явно не хватает ударной мощи и это наглядно отображает тот факт, что в самом сильном промоушене мира у него нет ни одного досрочного финиша.

Вполне вероятно, что в предстоящем поединке Исмауглов вновь будет работать на очки, а вот его соперник, напротив, а в каждом своем бою нацелен только на досрочный успех.

В главном поединке вечера в рамках среднего дивизиона сойдутся Джаред Каноннир и Шон Стрикленд. Это будет битва двух очень опытных соперников, которые за свою карьеру дрались в UFC со многими звездами.

Примечательно, что Джаред изначально пробовал свои силы в полутяжелом дивизионе, однако после двух поражений кряду от Яна Блаховича и Доминика Рейеса он все-таки решил спуститься в средний вес.

Стрикленд, напротив, ранее выступал в категории до 77,1 кг, где ему так и не удалось выбиться в топы. А вот поднявшись в средний дивизион, Шон всерьез стал восприниматься, как один из потенциальных претендентов на титул.

Но поражение в первом раунде в предыдущем бою от Алекса Перейры лишило 31-летнего американца встречи за пояс. Теперь ему, как и его предстоящему сопернику, вновь предстоит бороться за статус претендента.