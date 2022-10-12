Аскаров попытается реабилитироваться за предыдущее поражение, Грассо подерется с Араужу. Анонс карда UFC Vegas 62

В ночь с 15 на 16 октября состоится турнир UFC Vegas 62. В главном событии вечера встретятся Алекса Грассо и Вивиан Араужу

Бои предварительного карда

1.Майк Джексон подерется с Питом Родригезом в полусреднем весе

2.Сиджей Вергара и Татсуро Таира сойдутся в рамках наилегчайшего дивизиона

3.Пьера Родригес встретится с Сэм Хьюз в женском минимальном весе

4.Жоандерсон Брито и Лукас Александер подерутся в полулегком весе

5.Ник Максимов и Джейкоб Малкун сойдутся в рамках среднего дивизиона

6.Рафаэль Ассунсао и Виктор Генри встретятся в легчайшем весе

Top Finishes | UFC Vegas 62

Бои основного карда

Открывают основной кард турнира Мана Мартинес и Брэндон Дэвис, чей бой состоится в рамках легчайшего дивизиона. Оба соперника выступают в сильнейшем промоушене мира не так давно и на двоих у них всего 3 поединка.

За плечами Мана 2 боя в UFC и каждый из них для него сложился по-разному. В дебютной встрече по итогам трех раундов ему удалось победить Гвидо Каннетти, однако уже в следующем поединке он проиграл единогласным решением судей Ронни Лоуренсу.

Что касается Брендона, то он только один раз выходил в октагон в UFC и тот бой получился для него крайне неудачным, потому как уже в стартовой пятиминутке Дэвис упал в нокаут от Данаа Батгерела.

Получается, что соперники подходят к очному противостоянию после поражения в своих предыдущих встречах и, очевидно, каждому необходима только победа, чтобы закрыть прошлую неудачу. Предсказать фаворита довольно сложно и шанс на успех есть как у Мартинеса, так и у Дэвиса.

Миша Циркунов сразится с Алонзо Менифилдом в дивизионе до 93 кг. Стоит отметить, что данные бойцы за свою карьеру не раз дрались с топовыми соперниками, однако сейчас они оба располагаются вне рейтинга.

Латвиец и вовсе идет на серии из трех поражений кряду и в последний раз ему удалось победить Джима Крута в сентябре 2019 года. Очень быстро из топового бойца Миша превратился в того, кто стал проигрывать даже ноунеймам.

Алонзо, несмотря на свою периодичную нестабильность, пребывает сейчас в гораздо лучшей форме, чем Циркунов. В предыдущих четырех поединках у Менифилда 3 выигрыша и одно поражение и к этой встрече он подходит после досрочной победы в первом раунде над Аскаром Можаровым.

Конечно, против такого соперника Мише будет драться очень непросто и также надо учитывать тот факт, что Алонзо гораздо крупнее и физически сильнее латвийца. Финишировать Менифилда очень тяжело и у него только одно досрочное поражение в UFC от Овинса Сент-Прю, которое случилось еще в сентябре 2020-го.

Аскар Аскаров globallookpress.com

Следующими в октагон выйдут в рамках среднего веса Душко Тодорович и Джордан Райт. Данное противостояние и вовсе можно охарактеризовать, как битву двух неудачников, потому что в последнее время оба соперника регулярно проигрывают.

Душко и Джордан подходят к очному бою с одинаковой статистикой из трех проигрышей и одной победы в четырех предыдущих поединках. Очевидно, что в предстоящей встрече никто из соперников не будет в лишний раз рисковать, ведь очередное поражение каждому из них может грозить увольнением из промоушена.

В наилегчайшем дивизионе пройдет поединок с участием Аскара Аскарова и Брэндона Ройвала, которые сейчас занимают четвертую и пятую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона.

Не так давно россиянин потерпел свое первое поражение в карьере во встрече с Кайем Кара-Францем и теперь, чтобы вновь претендовать на бой за титул, ему необходима только победа.

Ройвал является отличным борцом и в последнее время он очень часто побеждает сабмишнами. Вести поединок в стойке против такого ударника, как Аскаров, он явно не захочет и есть вероятность, что уже с первых минут встречи Брэндон попытается перевести россиянина на канвас.

Все будет зависеть от того, как Аскар будет обороняться от тейкдаунов и, если ему удастся сдержать напор американца, то он вполне может рассчитывать на победу в данной встрече.

Каб Свонсон встретится с Джонатаном Мартинезом, а Алекса Грассо попытается сломать Вивиан Араужу

Вивиан Араужу globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легчайшего дивизиона сойдутся Каб Свонсон и Джонатан Мартинез. Не стоит забывать, что между оппонентами довольно существенная разница в возрасте и поэтому они подходят к очному противостоянию в разной форме.

Свонсону сейчас уже 38 и за свою карьеру он побился со многими топами, включая Макса Холлоуэя, Брайана Ортегу и Фрэнки Эдгара. С возрастом Каб решил спуститься из полулегкого дивизиона в легчайший вес и в последнее время он чередует победы с поражениями.

Мартинез же выступает гораздо стабильнее и сейчас он идет на серии из трех выигранных поединков кряду. Возможно, в случае очередной победы Джонатан сумеет попасть в топ-15 легчайшего дивизиона.

В главном событии вечера в рамках женского минимального веса встретятся Алекса Грассо и Вивиан Араужо. Обе девушки в последнее время показывают отличную форму и каждая из них претендует на то, чтобы в скором времени побороться за титул чемпиона.

Эксперты все же отдают предпочтение мексиканке, так как она сейчас идет на серии из трех побед кряду, однако вряд ли для Алексы этот поединок будет легким, ведь ее соперница за последние 5 встреч проиграла только Кэтлин Чукагян.

Шансы на успех в данном противостоянии есть у каждой девушки и во многом все будет зависеть от того, кто первым реализует свой геймплан на бой.