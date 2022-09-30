Тайрон Вудли: «Для меня Хабиб Нурмагомедов не входит даже в десятку лучших бойцов ММА»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе заявил , что не считает россиянинавыдающимся бойцом.

Тайрон Вудли Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Я уважаю Хабиба, но мне он, как боец, вообще не нравится. Его явно не будет в десятке моих фаворитов. Там точно будут Джон Джонс, Андерсон Силва и Деметриус Джонсон. Но Хабиба я не считаю выдающимся. Он типичный агрессивный легковес

Хабиб Нурмагомедов является экс-чемпионом UFC в легком весе. Россиянин завоевал вакантный титул чемпиона 7 апреля 2018 года в поединке с Элом Яквинтой.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го. Не так давно Хабиб был введен в «Зал Славы» UFC.