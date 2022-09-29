5 самых ярких побед Флойда Мейвезера

Флойд провел 50 поединков на профессиональном ринге и в каждом из них победил

Флойд Мейвезер против Оскара Де Ла Хойи

5 мая 2007 года Флойд сразился в титульном поединке против боксера, считавшегося одной из легенд того времени. На тот момент Оскару принадлежал чемпионский пояс по версии WBC в первом среднем весе. Впрочем, 34-летний Де Ла Хойя был уже явно не на пике.

К моменту поединка с Флойдом у Оскара в карьере было уже 5 поражений и тогда форма легендарного американца была крайне нестабильной. Можно сказать, что у Де Ла Хойи и вовсе начались настоящие качели, и за победой обязательно следовал проигрыш.

Мейвезер же в свою очередь продолжал демонстрировать высочайший уровень и к моменту титульного поединка он шел на серии из 37 выигрышей кряду. Против Де Ла Хойи Флойд здорово показал себя, однако нокаутировать своего более опытного соперника ему не удалось.

Оскар же, в свою очередь, оказал восходящей звезде мирового бокса очень достойное сопротивление. Исход той встречи решали судьи и разрыв на судейских записках оказался не таким уж и большим.

Оскар Де Ла Хойя globallookpress.com

Первый рефери показал счет 116:112 в пользу Мейвезера. Двое других также остались на стороне Флойда, но на их записках были цифры 115:113. Бой получился очень напряженным и другого исхода вряд ли стоило ожидать в противостоянии между такими соперниками.

Флойд Мейвезер против Рикки Хаттона

Следующим после Де Ла Хойи на очереди у американца был британский боксер Рикки Хаттон. На тот момент соперник Флойда являлся обладателем титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBC.

Причем Хаттон шел на серии из 43 побед кряду и тогда еще британец не знал поражений в своей карьере. Однако тягаться с Флойдом ему было довольно тяжело и он прочувствовал на себе всю мощь со стороны соперника.

Казалось, что встреча дойдет до решения судей, однако ближе к концу поединка силы стали покидать Хаттона. В десятом раунде Флойд поджал своего соперника и тому больше ничего не оставалось, как обороняться. Однако уставший Рикки до гонга так и не дожил и после одной из комбинаций от Мейвезера он упал нокаут.

Для Хаттона это было первое поражение в карьере и 8 декабря 2007 года британец потерял титул чемпиона. Флойд же продолжил свою победную канонаду и его копилку пополнил очередной трофей.

Флойд Мейвезер против Сауля Альвареса

Сауль Альварес globallookpress.com

В 2013 году Мейвезер уже считался одним из лучших боксеров в 21 веке. К тому моменту его профессиональный рекорд составлял 43 победы и ни одного поражения, однако на горизонте появилась восходящая звезда в лице молодого Сауля Альвареса.

В свои 23 года «Канело», также как и Флойд, провел 43 поединка, в которых ни разу не проиграл. Мейвезер и Альварес всегда знали, как привлечь к себе внимание. Оба были не только хорошими боксерами, но и прирожденными и бизнесменами и поэтому их очный поединок был раскручен, как чуть ли не главный бой столетия.

Действительно, Сауль и Флойд устроили в ринге настоящее зрелище и поединок продлился всю дистанцию. Но на тот момент мексиканцу еще рано было тягаться с опытным Мейвезером.

Буквально в каждом эпизоде Флойд казался немного быстрее своего соперника и за счет этого ему и удалось одержать успех. Судьи единогласно отдали тот поединок именно американцу. Таким образом, Флойд одержал свою 44-ю победу в карьере, а «Канело» потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

Флойд Мейвезер против Маркоса Майданы (2)

Противостояние Мейвезера и Майданы затянулось аж на 2 поединка. 3 мая 2014 года состоялась их первая встреча и тогда американец одолел претендента большинством судейских решений. Боксерская федерация решила дать Маркосу еще один шанс сразиться со звездным Мейвезером.

Флойд не стал затягивать матче-реванш и согласился встретиться с аргентинцем в сентябре того же года. Майдана считался довольно перспективным боксером, однако такого таланта, как у Мейвезера у него явно не было.

Чем-то удивить Маркос своего оппонента так и не сумел и в итоге второй бой проходил по тому же сценарию, как и встреча, состоявшаяся несколькими месяцами ранее. Флойд доминировал на протяжении большей части поединка, но аргентинец крепко стояла на ногах и не позволил нокаутировать себя.

На этот раз уже все 3 судьи отдали победу Мейвезеру. Больше ни у кого не осталось вопросов о том, кто же все-таки сильнее и в противостоянии с Майданой Флойд поставил жирную точку.

Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо globallookpress.com

На протяжении нескольких лет промоутеры хотели организовать данную встречу, но им не удавалось сделать этого очень долго. Но все же бой двух лучших полусредневесов состоялся и Мейвезер встретился в ринге с Пакьяо в мае 2015 года.

Уже с первых раундов боксеры задали просто сумасшедший темп. Для каждого из них это было более, чем принципиальное противостояние, ведь на кону стояло звание лучшего боксера в полусреднем весе.

Как и предполагалось, бой продлился все 12 раундов и в той встрече Флойд выложился на все 100%. Все судьи единогласно отдали победу Мейвезеру, и, таким образом, американец сумел объединить сразу 3 чемпионских пояса.

При этом оба боксера еще и получили рекордные гонорары в своей говоря. По данным СМИ, доход Флойда Мейвезера за бой с Мэнни Пакьяо вместе со всеми бонусами составил около 400 млн. долларов. Такому гонорару позавидовал бы как Майк Тайсон с Рой Джонсом, так и Деонтей Уайлдер с Тайсоном Фьюри.

Еще ни один боксер не заработал столько, сколько за свою карьеру получил Флойд. Однако по-другому быть и не может, ведь еще никто не выиграл 50 поединков на профессиональном ринге, не потерпев при этом ни единого поражения.