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    Кори Сэндхаген одержал победу над Сонг Ядонгом на UFC Vegas 60

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    В главном бою вечера на турнире UFC Vegas 60 в рамках легчайшего дивизиона встречались представители топ-10 данного дивизиона Кори Сэндхаген и Сонг Ядонг.

    Кори Сэндхаген
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    Кори Сэндхаген

    Встреча продлилась 4 раунда, а победу техническим нокаутом одержал американский боец. Перед заключительным отрезком врачи решили остановить встречу из-за рассечений на лице Сонга Ядонга.

    Таким образом, Кори Сэндхаген одерживает свою первую победу после двух поражений кряду от Петра Яна и Ти Джея Диллашоу.

    Всего в активе американца 19 поединков в профессиональной карьере. На его счету 15 побед и 4 проигрыша. Сейчас Сэндхаген занимает четвертую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.

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