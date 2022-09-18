Кори Сэндхаген одержал победу над Сонг Ядонгом на UFC Vegas 60

В главном бою вечера на турнире UFC Vegas 60 в рамках легчайшего дивизиона встречались представители топ-10 данного дивизиона

Встреча продлилась 4 раунда, а победу техническим нокаутом одержал американский боец. Перед заключительным отрезком врачи решили остановить встречу из-за рассечений на лице Сонга Ядонга.

Таким образом, Кори Сэндхаген одерживает свою первую победу после двух поражений кряду от Петра Яна и Ти Джея Диллашоу.

Всего в активе американца 19 поединков в профессиональной карьере. На его счету 15 побед и 4 проигрыша. Сейчас Сэндхаген занимает четвертую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.