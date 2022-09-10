Дана Уайт объяснил, почему произошли изменения в карде UFC 279

Глава UFC рассказал , почему в расписании карда предстоящего турнира в Лас-Вегасе произошли изменения.

Дана Уайт Президент UFC Хамзат Чимаев должен был сделать вес. Он уже был достаточно худой и, казалось, что он уложится в лимит. Хамзат продолжил сгонять вес и у него по телу пошли судороги. Я вообще не припомню подобных инцидентов. Врач запретил Чимаеву сгонять вес и в итоге мы решили изменить расписание

Доктора запретили продолжать Хамзату Чимаеву весогонку. В связи с этим, швед встретится в рамках промежуточного веса в со главном событии вечера против Кевина Холлэнда.

Всего в активе Чимаева 11 поединков в профессиональной карьере. В UFC Хамзат идет на серии из пяти выигранных боев кряду.