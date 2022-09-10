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    Дана Уайт объяснил, почему произошли изменения в карде UFC 279

    Бокс/ММА ММА UFC
    Глава UFC Дана Уайт рассказал, почему в расписании карда предстоящего турнира в Лас-Вегасе произошли изменения.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

  • Дана Уайт
  • Президент UFC
  • Хамзат Чимаев должен был сделать вес. Он уже был достаточно худой и, казалось, что он уложится в лимит. Хамзат продолжил сгонять вес и у него по телу пошли судороги. Я вообще не припомню подобных инцидентов. Врач запретил Чимаеву сгонять вес и в итоге мы решили изменить расписание

    • Доктора запретили продолжать Хамзату Чимаеву весогонку. В связи с этим, швед встретится в рамках промежуточного веса в со главном событии вечера против Кевина Холлэнда.

    Всего в активе Чимаева 11 поединков в профессиональной карьере. В UFC Хамзат идет на серии из пяти выигранных боев кряду.

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