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    Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе

    Бокс WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    Бой продлился все 12 раундов, Усик победил единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113. Поединок проходил в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

    На счету 34-летнего Усика стало 19 побед (13 — нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и два поражение.

    Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа гарантировано заработает за бой порядка 17,5 миллионов евро, Усик получит за поединок около четырех миллионов.

    Доход обоих боксеров может возрасти за счет продаж прав на телетрансляцию и рекламных отчислений.

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