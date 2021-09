Белфорт нокаутировал экс-чемпиона мира Холифилда

В ночь на 12 сентября в Голливуде (США) состоялся вечер бокса Triller Fight Club.

Главным событием вечера стал бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC Витором Белфортом.

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. Перед этим Белфорт отравил соперника в нокдаун.

Бой прошел по правилам бокса, при этом бойцы выступали в тренировочных перчатках. Комментировал его бывших чемпионов экс-президент США Дональд Трамп.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.

