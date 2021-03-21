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    Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титулы WBC и IBF

    Бокс WBC IBF
    Россиянин Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса в рамках вечера бокса, состоявшегося в Москве 20 марта.

    Артур Бетербиев
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    Артур Бетербиев

    Тем самым 36-летний Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Поединок завершился в 10-м раунде, когда Артур отправил соперника в нокаут.

    Для Бетербиева эта встреча стала первой с октября 2019 года. Тогда он нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у него титул по версии WBC. Что касается Дейнеса, он также последний раз дрался в 2019 году. В сентябре он справился с Евгением Махтиенко.

    Бетербиев в карьере провел 16 боев и во всех одержал победу. На счету 30-летнего Дайнеса 19 побед, два поражения и одна ничья.

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