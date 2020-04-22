Проводников может возобновить карьеру

Российский экс-чемпион мира в первом полусреднем весе(25-5, 18 KO) заявил о возможном возвращении на ринг.

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«Я уже не планировал возвращаться и у меня особо нет желания выходить. Но мне поступило очень серьезное предложение. Я, если честно, в раздумьях: нужно ли мне это. Я никогда не гнался ни за славой, ни за деньгами, у меня не было амбиций стать лучшим. У меня простые цели были: прокормить семью. А пояс чемпиона — это был ключ к тому, чтобы обеспечить свою семью. Сегодня я наслаждаюсь жизнью, я сегодня счастлив, у меня есть работа, есть семья, дети, 9 августа сын родился.

Что за соперник? Скажем так, это тот соперник, ради которого можно было бы выйти. Просто ради этого боя. Подраться так, как я всегда дрался. Повеселиться, поорать и не важно, кому поднимут руку», — цитирует Проводникова «Спорт-Экспресс».

36-летний уроженец Березово не выступал с 2016 года. 0