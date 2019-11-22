Cледующий бой Лебедева пройдет в Красноярске

Денис Лебедев
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Эта арена вмещает в себя больше 5000 зрителей, учитывая места в партере. К зимней Универсиаде 2019 года Дворец спорта имени Ивана Ярыгина был реконструирован, и во время этого турнира на территории стадиона проходили соревнования по керлингу.
На кону поединка между Лебедевым и Мчуну будет стоять вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Также 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет еще один российский боксер первого тяжелого веса — бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведет свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге. 0