ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скандальный флагНеуважительно, неправильно, неблагородно? Мадридисты взбешены поступком Бейла
  • 20:52
    • Роналду вне заявки на матч с «Аталантой»
  • 20:44
    • СМИ: Абрамович отказался от продажи «Челси»
  • 19:43
    • «Салават Юлаев» вырвал победу у «Амура»
  • 19:29
    • «Ак Барс» одержал пятую побежу подряд
  • 18:58
    • «Тамбов» — «Локомотив»: братья Миранчуки и Эдер — в старте
    Все новости спорта

    Cледующий бой Лебедева пройдет в Красноярске

    Бокс Денис Лебедев
    Бой между россиянином Денисом Лебедевым и (32-2, 23 КО) южноафриканцем Табисо Мчуну (21-5, 13 КО) состоится 21 декабря в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

    Денис Лебедев
    Денис Лебедев

    Эта арена вмещает в себя больше 5000 зрителей, учитывая места в партере. К зимней Универсиаде 2019 года Дворец спорта имени Ивана Ярыгина был реконструирован, и во время этого турнира на территории стадиона проходили соревнования по керлингу.

    На кону поединка между Лебедевым и Мчуну будет стоять вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

    Также 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет еще один российский боксер первого тяжелого веса — бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведет свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона еще никогда так не били
  • 06/10/2019 в 14:40
    •
  • Прогноз
  • Емельяненко — Кокляев
  • 29/11/2019 в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» прервет победное шествие «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • ПСЖ продолжит побеждать
  • ПСЖ — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Боруссия» Д не станет громить аутсайдера чемпионата
  • «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино Футбол Как Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день«Шпоры» доверили команду именитому специалисту Вчера в 16:450
  • 18:13
    • СМИ: «Ювентус» может заплатить 20 млн евро за Алексея Миранчука
  • 15:51
    • Воронов занимает третье место после короткой программы в Японии
  • 15:40
    • Хачанов проиграл Джоковичу в матче Кубка Дэвиса
    Жозе Моуринью Футбол Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» пришел на смену успешному Маурисио Почеттино 20/11/2019 в 21:470
  • Экспресс дня

  • «Барселона», «Бавария» и «Зенит» одержат дежурные победы
  • 3.20
    •
  • 20:56
    • Россия гарантировала себе место в финальной части Кубка Дэвиса-2020
  • 20:31
    • Моуринью не против отпустить Эриксена в «Ювентус»
  • 20:28
    • «Уфа» сменит клубный цвет
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • 15:28
    • Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене
  • 15:19
    • Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020
  • 20:20
    • Моуринью ждут 2,3 млн евро за выход в Лигу чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие