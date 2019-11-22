Cледующий бой Лебедева пройдет в Красноярске

Бой между россияниноми (32-2, 23 КО) южноафриканцем(21-5, 13 КО) состоится 21 декабря в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Эта арена вмещает в себя больше 5000 зрителей, учитывая места в партере. К зимней Универсиаде 2019 года Дворец спорта имени Ивана Ярыгина был реконструирован, и во время этого турнира на территории стадиона проходили соревнования по керлингу.

На кону поединка между Лебедевым и Мчуну будет стоять вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

Также 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет еще один российский боксер первого тяжелого веса — бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведет свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге. 0