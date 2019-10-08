Соперником Усика может стать Устинов

Александр Устинов
BoxingScene
«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».
42-летний Устинов провел 39 боев в профессиональном боксе, в которых одержал 35 побед и потерпел 4 поражения.
Ранее Усик заявил, что отказался от поединков с россиянами Андреем Федосовым и Александром Поветкиным, поскольку опасается, что в случае проведения этих боев все перевели бы в политическую плоскость. 0