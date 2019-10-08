Соперником Усика может стать Устинов

Российский боксерсогласился провести бой с украинцемвместо провалившего допинг-тест, сообщил его промоутер Владимир Хрюнов.

Александр Устинов BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».

42-летний Устинов провел 39 боев в профессиональном боксе, в которых одержал 35 побед и потерпел 4 поражения.

Ранее Усик заявил, что отказался от поединков с россиянами Андреем Федосовым и Александром Поветкиным, поскольку опасается, что в случае проведения этих боев все перевели бы в политическую плоскость. 0