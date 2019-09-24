Усик: Верю, что в супертяжелом весе все получится

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и первый в истории обладатель трофея имени Мохаммеда Алине сомневается, что добьется успеха и в супертяжелом весе.

«Мне многие говорят: "Не стоит тебе туда идти, ты не природный супертяж, ты маленький у тебя ничего не получится". На протяжении всей своей жизни я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится.

Но не получается только у тех, кто ничего не пытается делать. Я не буду судить тех, кто говорит не делать мне этого. Я наоборот буду делать и верю, что все у меня получится», — отметил Усик в эфире Instagram.

Первый поединок в новом для себя дивизионе Усик проведет 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его соперником станет Тайрон Спонг. 0