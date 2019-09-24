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    Усик: Верю, что в супертяжелом весе все получится

    Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и первый в истории обладатель трофея имени Мохаммеда Али Александр Усик не сомневается, что добьется успеха и в супертяжелом весе.

    Александр Усик
    Александр Усик

    «Мне многие говорят: "Не стоит тебе туда идти, ты не природный супертяж, ты маленький у тебя ничего не получится". На протяжении всей своей жизни я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится.

    Но не получается только у тех, кто ничего не пытается делать. Я не буду судить тех, кто говорит не делать мне этого. Я наоборот буду делать и верю, что все у меня получится», — отметил Усик в эфире Instagram.

    Первый поединок в новом для себя дивизионе Усик проведет 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его соперником станет Тайрон Спонг. 0

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