Ковалев оказался тяжелее Ярда

В Челябинске состоялась церемония взвешивания перед боем передает «Спорт-Экспресс».

Сергей Ковалев BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

Россиянин показал на весах результат 79,2 кг, британец — 78,9 кг. Допуск в полутяжелой весовой категории — 79,35 кг. Состоявшаяся после взвешивания дуэль взглядов длилась около полутора минут, после которых Сергей не выдержал и начал смеяться.

Бой пройдет завтра в родном для Ковалева Челябинске на семитысячной арене «Трактор». Начало — в 21:30 по московскому времени.

Помимо титула чемпиона мира WBO, на кону будет стоять еще и титул суперчемпиона Евразийского Боксерского Парламента EBP. 0