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    Ковалев оказался тяжелее Ярда

    WBO
    В Челябинске состоялась церемония взвешивания перед боем Сергея Ковалева и Энтони Ярда, передает «Спорт-Экспресс».

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев

    Россиянин показал на весах результат 79,2 кг, британец — 78,9 кг. Допуск в полутяжелой весовой категории — 79,35 кг. Состоявшаяся после взвешивания дуэль взглядов длилась около полутора минут, после которых Сергей не выдержал и начал смеяться.

    Бой пройдет завтра в родном для Ковалева Челябинске на семитысячной арене «Трактор». Начало — в 21:30 по московскому времени.

    Помимо титула чемпиона мира WBO, на кону будет стоять еще и титул суперчемпиона Евразийского Боксерского Парламента EBP. 0

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