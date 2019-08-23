Ковалев оказался тяжелее Ярда

Сергей Ковалев
BoxingScene
Россиянин показал на весах результат 79,2 кг, британец — 78,9 кг. Допуск в полутяжелой весовой категории — 79,35 кг. Состоявшаяся после взвешивания дуэль взглядов длилась около полутора минут, после которых Сергей не выдержал и начал смеяться.
Бой пройдет завтра в родном для Ковалева Челябинске на семитысячной арене «Трактор». Начало — в 21:30 по московскому времени.
Помимо титула чемпиона мира WBO, на кону будет стоять еще и титул суперчемпиона Евразийского Боксерского Парламента EBP. 0