Спенс защитил титул чемпиона IBF, нокаутировав Питерсона

Американский боксер(23-0, 20 KO) победил своего соотечественника(35-4-1, 17 KO) и защитил титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Бой, прошедший в субботу в Нью-Йорке, завершился досрочной победой Спенса. Чемпион доминировал на протяжении всего боя, несколько раз потряс ветерана комбинациями по голове и корпусу, а в пятом раунде отправил Питерсона в нокдаун.

После седьмого раунда «угол» Ламонта отказался от продолжения боя.

В другом поединке вечера бокса чемпион по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) американец Роберт Истер (21-0, 14 КО) победил провалившего предматчевое взвешивание экс-чемпиона второго полулегкого веса (до 59,0 кг) доминиканца Хавьера Фортуну (33-2-1, 23 КО) раздельным судейским решением.

Уже во втором раунде Фортуна за удары по затылку был оштрафован судьей. В шестом раунде претендент потряс чемпиона хуком, но завершить поединок досрочно не сумел. Позднее Истер перехватил инициативу, а финальные раунды прошли в обмене ударами на ближней дистанции.

Итог — 114:113 Фортуне и 114:113, 115:112 Истеру.