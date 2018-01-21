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    Спенс защитил титул чемпиона IBF, нокаутировав Питерсона

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    Эррол Спенс защитил титул чемпиона IBF
    На фото:Эррол Спенс защитил титул чемпиона IBF
    Американский боксер Эррол Спенс (23-0, 20 KO) победил своего соотечественника Ламонта Питерсона (35-4-1, 17 KO) и защитил титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг).

    Бой, прошедший в субботу в Нью-Йорке, завершился досрочной победой Спенса. Чемпион доминировал на протяжении всего боя, несколько раз потряс ветерана комбинациями по голове и корпусу, а в пятом раунде отправил Питерсона в нокдаун.

    После седьмого раунда «угол» Ламонта отказался от продолжения боя.

    В другом поединке вечера бокса чемпион по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) американец Роберт Истер (21-0, 14 КО) победил провалившего предматчевое взвешивание экс-чемпиона второго полулегкого веса (до 59,0 кг) доминиканца Хавьера Фортуну (33-2-1, 23 КО) раздельным судейским решением.

    Уже во втором раунде Фортуна за удары по затылку был оштрафован судьей. В шестом раунде претендент потряс чемпиона хуком, но завершить поединок досрочно не сумел. Позднее Истер перехватил инициативу, а финальные раунды прошли в обмене ударами на ближней дистанции.

    Итог — 114:113 Фортуне и 114:113, 115:112 Истеру.

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