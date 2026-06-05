Фонд «Дари еду» при поддержке букмекерской компании «Мелбет» провёл благотворительный юмористический концерт с участием известных российских комиков.

«Мелбет» в благотворительном стендап вечере «Мелбет»

Главная цель мероприятия — обеспечить продуктовой помощью семьи с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В их числе — дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, родители-одиночки и пенсионеры. По итогам концерта помощь получили 600 семей из разных городов.

На сцене выступили популярные комики: Алексей Щербаков, Дима Гаврилов, Алексей Шамутило, Найка Казиева, Саша Малой, Настя Веневитина и Лев Ерёменко.

Генеральным партнёром события выступила БК «Мелбет». Компания удвоила сумму пожертвований, собранных по итогам концерта, а также подарила зрителям несколько комплектов эксклюзивного совместного мерча с ПБК «Локомотив-Кубань».

Концерт стал напоминанием о том, что поддержка может принимать самые разные формы — в том числе через юмор, который объединяет людей ради доброго дела.