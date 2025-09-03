Мелбет досрочно рассчитал пари на сумму 5 млн по итогам 7-го тура РПЛ

Букмекерская компания «Мелбет» продолжает реализовывать функцию, согласно которой прематч-пари на победу команды, ушедшей в отрыв с преимуществом в два мяча, рассчитываются досрочно как успешные — даже если соперник отыграется и матч завершится вничью или поражением выбранной команды.

По итогам 7-го тура Российской Премьер-лиги в рамках этой опции было досрочно рассчитаны пари на общую сумму 5 220 000 рублей по итогам двух матчей.

В матче «Оренбург» — «Рубин» (30 августа) казанский клуб уверенно повёл 2:0 на выезде, но во втором тайме Оренбург сумел отыграться и матч завершился вничью. Несмотря на это, Мелбет досрочно засчитал все прематчевые пари на победу «Рубина» как выигрышные. Общая сумма досрочного расчета составила 1 980 000 рублей

В матче «Локомотив» — «Крылья Советов» московский клуб также повёл 2:0 в первом тайме, однако не смог удержать преимущество во втором. «Крылья Советов» сравняли счёт во втором тайме. И в этом случае, благодаря опции «Экспресс расчёт РПЛ», все прематчевые пари на победу «Локомотива» были рассчитаны как успешные. Сумма досрочного расчета составила 3 240 000 рублей.

Опция продолжит действовать и в следующих турах Российской Премьер-лиги.

Условия участия: Учитываются только пари, заключённые в прематче на П1, П2 в матче;

Участвуют ставки типа ординар и экспресс;

Нет ограничений по коэффициентам;

Если команда выходит вперёд с разницей в два мяча, пари на её победу (П1 или П2), сделанные до начала матча, рассчитываются как выигрышные досрочно — независимо от итогового результата.



Мелбет остаётся лояльным к своей аудитории: благодаря функции экспресс расчёта уверенное начало команды может обернуться выигрышем пари — даже если матч завершился неожиданным исходом для игроков. Подробности — на официальном сайте.