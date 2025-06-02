Полмиллиона фрибетов и футболки сборной России в акции от BetBoom

Сезон РПЛ подошел к концу, уже определен национальный чемпион, и теперь все любители футбола ждут новые матчи Сборной России по футболу.

Надеемся, что коллектив Валерия Карпина покажет красивый и результативный футбол в Лужниках, а BetBoom, как официальный спонсор российской команды запускает акцию «Ставка на Сборную», где раздаст 500 000 фрибетов и 5 игровых джерси.

Для участия в акции переходите на специальный сайт, регистрируйтесь в акции, совершайте ставку на любое событие матча Россия – Нигерия, с кэфом от 1.3 и суммой от 1000 рублей.

9 июня BetBoom выберет 100 счастливчиков и начислит по 5000 фрибетов, а 5 человек получат игровые джерси сборной.