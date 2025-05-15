Дорога на UFC. Поездка и 300 000 фрибетов от BetBoom к турниру в Баку

Официальный партнер UFC, BetBoom запускает акциюсреди своих клиентов с главным призом – поездкой на 2 человек на турнир на берегу Каспийского моря, который пройдет 21 июня в Баку (Азербайджан).

Главный бой пройдет в полутяжелом весе между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри. Но вся арена будет ждать бой дагестанца Уланбекова (боец из команды легендарного Нурмагомедова) против японца Хоригучи (бывший чемпион Rizin).

А «вишенкой на торте» этого вечера станет бой азербайджанца – Рафаэля Физиева. Сможет ли он оправиться после поражения от Гейджи?

Для регистрации в акции переходите на специальный сайт, нажимайте «Принять участие» и совершайте ставку на сумму 2100 рублей на любое событие UFC (единоборства). BetBoom объявит победителей акции 7 июня.

Первое место – Поездка на турнир UFC: Hill vs. Rountree на 2 человек. Оплата билетов и проживания.