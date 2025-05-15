Дорога на UFC. Поездка и 300 000 фрибетов от BetBoom к турниру в Баку

Дорога на UFC Фото: BetBoom
Главный бой пройдет в полутяжелом весе между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри. Но вся арена будет ждать бой дагестанца Уланбекова (боец из команды легендарного Нурмагомедова) против японца Хоригучи (бывший чемпион Rizin).
А «вишенкой на торте» этого вечера станет бой азербайджанца – Рафаэля Физиева. Сможет ли он оправиться после поражения от Гейджи?
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