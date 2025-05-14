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    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — «Зенит» 2:0 (5:4 в серии пенальти). Онлайн, прямая трансляция
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    Более тысячи клиентов FONBET посетили матч Кубка России

    Новости букмекеров Фонбет
    Букмекерская компания FONBET в рамках программы лояльности провела акцию среди активных ВИП-клиентов и предложила на выбор посетить финал Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» или забрать фрибет.

    ЦСКА — «Зенит»
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    ЦСКА — «Зенит»

    Более 30% участников акции предпочли поход на футбол, в результате чего 1300 человек забронировали 2500 билетов на ответную встречу армейцев и команды из Санкт-Петербурга, где после часа игры со счетом 1:0 ведет ЦСКА. Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

    Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов (в этом финале сыграют «Спартак» и «Ростов»). Санкт-петербургский «Зенит» является действующим обладателем Кубка России, обыграв в прошлогоднем финале калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

    По условиям программы лояльности, еженедельно VIP-клиенты БК FONBET могут получить до 20% в виде кэшбека. Его размер зависит от текущего уровня и статуса клиента.

    Всего в программе лояльности предусмотрено 12 уровней и четыре основных статуса. Помимо регулярного кешбэка, клиенты программы участвуют в лотереи «Колесо Удачи», где разыгрываются фрибеты. Игроки со статусом Silver Pro также получают дополнительную возможность компенсировать расходы на посещение ресторана и спортивных мероприятий.

    Клиенты с уровнем Gold получают доступ к эксклюзивной услуге Консьерж-сервис FONBET: персональный ассистент решает любые повседневные и эксклюзивные задачи — от приобретения лучших билетов на матчи и бронирования ресторанов до поиска редких товаров и организации путешествий под ключ.

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