Более тысячи клиентов FONBET посетили матч Кубка России

Букмекерская компания FONBET в рамках программы лояльности провела акцию среди активных ВИП-клиентов и предложила на выбор посетить финал Пути РПЛ Кубка России междуили забрать фрибет.

Более 30% участников акции предпочли поход на футбол, в результате чего 1300 человек забронировали 2500 билетов на ответную встречу армейцев и команды из Санкт-Петербурга, где после часа игры со счетом 1:0 ведет ЦСКА. Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов (в этом финале сыграют «Спартак» и «Ростов»). Санкт-петербургский «Зенит» является действующим обладателем Кубка России, обыграв в прошлогоднем финале калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

По условиям программы лояльности, еженедельно VIP-клиенты БК FONBET могут получить до 20% в виде кэшбека. Его размер зависит от текущего уровня и статуса клиента.

Всего в программе лояльности предусмотрено 12 уровней и четыре основных статуса. Помимо регулярного кешбэка, клиенты программы участвуют в лотереи «Колесо Удачи», где разыгрываются фрибеты. Игроки со статусом Silver Pro также получают дополнительную возможность компенсировать расходы на посещение ресторана и спортивных мероприятий.

Клиенты с уровнем Gold получают доступ к эксклюзивной услуге Консьерж-сервис FONBET: персональный ассистент решает любые повседневные и эксклюзивные задачи — от приобретения лучших билетов на матчи и бронирования ресторанов до поиска редких товаров и организации путешествий под ключ.