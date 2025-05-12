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    FONBET объявил о ребрендинге

    Новости букмекеров Фонбет
    Букмекерская компания FONBET впервые за 10 лет существенно обновила визуальный стиль.

    FONBET объявил о ребрендинге
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    FONBET объявил о ребрендинге

    На протяжении многих лет FONBET является лидером индустрии беттинга России и первой компанией по поддержке отечественного спорта и по размеру целевых отчислений на его развитие.

    Фирменный стиль был разработан, чтобы еще раз подчеркнуть концепцию — «Первый букмекер»: лидер, который не следует за трендами, а сам задает стиль и имеет узнаваемый образ. Новый визуальный язык передает энергетику бренда: спортивную дерзость, чемпионство, открытость всему новому.

    Основными элементами обновлённого бренда стали:

    • добавление нового акцентного цвета — electric blue;

    • коллажный, постерный стиль;

    • новый шрифт.

    Цвет electric blue отражает заряд энергии и эмоций, который несет бренд компании и отлично сочетается с красным, являясь его контрастной противоположностью на цветовой палитре. Это цветовое сочетание становится неразрывно связанным с FONBET, выделяя его среди остальных красно-белых брендов как внутри спортивной категории, так и за её пределами.

    Коллажный, постерный стиль отсылает к культовым спортивным плакатам и призван помочь первому букмекеру работать с огромным количеством материалов и элементов.

    И, наконец, новый шрифт связывает FONBET с миром спорта, поскольку он вдохновлен шрифтами, которые каждый может увидеть на майках и джерси профессиональных спортсменов со всего мира.

    Всё вместе это создает уникальный визуальный язык, который будет формировать сильный и узнаваемый образ. Простое сочетание цветов будет вызывать прямые ассоциации с FONBET и лидерством компании, а новый стиль — доносить её основные имиджевые характеристики.

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