«Мелбет» анонсировал коллаборацию с Габаром

Создатель и ведущий дерзкого шоу «Игры Габара»объявил в своих социальных сетях о том, что стал партнером БК «Мелбет»

«Я очень рад началу нашего сотрудничества с БК "Мелбет". Такие коллабы — это не просто логотип в углу видео, это новые возможности, больше движухи и еще больше выпусков для моих любимых подписчиков», — прокомментировал старт сотрудничества блогер.

Габар будет участвовать в маркетинговых активностях и спецпроектах «Мелбет», а также выпустит новый эксклюзивный сезон совместно с букмекерской конторой.

«Мы с радостью представляем нашего нового партнера — одного из самых узнаваемых шоуменов в медийной сфере. Александр давно зарекомендовал себя как влиятельную персону в инфлюенс-маркетинге, генератора безумных идей и экстремальных проектов!», — прокомментировала запуск сотрудничества бренд-директор БК «Мелбет» Евгения Григорьева.

Сотрудничество открывает перед партнерами широкие перспективы для дальнейшего развития совместных проектов и расширения аудитории.