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    «Мелбет» анонсировал коллаборацию с Габаром

    Новости букмекеров Мелбет
    Создатель и ведущий дерзкого шоу «Игры Габара» Александр Гамбаров объявил в своих социальных сетях о том, что стал партнером БК «Мелбет».

    Габар будет участвовать в маркетинговых активностях и спецпроектах «Мелбет»
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    Габар будет участвовать в маркетинговых активностях и спецпроектах «Мелбет»

    «Я очень рад началу нашего сотрудничества с БК "Мелбет". Такие коллабы — это не просто логотип в углу видео, это новые возможности, больше движухи и еще больше выпусков для моих любимых подписчиков», — прокомментировал старт сотрудничества блогер.

    Габар будет участвовать в маркетинговых активностях и спецпроектах «Мелбет», а также выпустит новый эксклюзивный сезон совместно с букмекерской конторой.

    «Мы с радостью представляем нашего нового партнера — одного из самых узнаваемых шоуменов в медийной сфере. Александр давно зарекомендовал себя как влиятельную персону в инфлюенс-маркетинге, генератора безумных идей и экстремальных проектов!», — прокомментировала запуск сотрудничества бренд-директор БК «Мелбет» Евгения Григорьева.

    Сотрудничество открывает перед партнерами широкие перспективы для дальнейшего развития совместных проектов и расширения аудитории.

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