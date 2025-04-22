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    «Мелбет» возобновляет акцию «Фрибет за депозит картой ЦУПИС»

    Новости букмекеров Мелбет
    Букмекерская компания «Мелбет» возобновляет акцию «Фрибет за депозит картой ЦУПИС», участники которой еженедельно получают возможность принять участие в розыгрыше фрибетов.

    Акция «Фрибет за депозит картой ЦУПИС»
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    Акция «Фрибет за депозит картой ЦУПИС»

    Чтобы принять участие в акции, нужно пополнить счет на сайте на сумму от 1000 рублей, используя цифровую карту ЦУПИС в качестве платежного средства и сделав это в течение установленного игрового периода.

    В рамках срока проведения акции, призовой фонд которой составляет 200 000 рублей, выделяется четыре игровых периода с 21.04.2025 по 18.05.2025, охватывающие четыре недели.

    • с 21.04.2025 00:00 (UTC + 3) до 27.04.2025 23:59 (UTC + 3) включительно

    • с 28.04.2025 00:00 (UTC + 3) до 04.05.2025 23:59 (UTC + 3) включительно

    • с 05.05.2025 00:00 (UTC + 3) до 11.05.2025 23:59 (UTC + 3) включительно

    • с 12.05.2025 00:00 (UTC + 3) до 18.05.2025 23:59 (UTC + 3) включительно

    По завершении каждого игрового периода генератор случайных чисел определит 50 победителей, которым будет начислен фрибет в размере 1000 рублей. Участники акции могут выиграть до четырех фрибетов — по одному в каждом игровом периоде.

    «Мелбет» стремится постоянно совершенствовать качество сервиса и расширять спектр дополнительных акций для своих клиентов, а также активно укреплять партнерские отношения.

    Акция «Фрибет за депозит картой ЦУПИС» — это еще одна возможность получить фрибеты от компании и, тем самым, разнообразить привычный игровой процесс. Более подробные условия — по ссылке.

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