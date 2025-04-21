Проект «Вызов» — победитель премии СБК 2025 в номинации «Социальное событие года»

Проектстал победителем номинациина премии, торжественная церемония награждения которой прошла в пятницу, 18 апреля, в Москве.

Социальный проект был реализован благотворительной программой ДоброFON компании FONBET при поддержке Паралимпийского комитета России.

В рамках проекта в Москве было возведено десять площадок для занятий адаптивным спортом. В 2025 году планируется расширить проект до федерального уровня: ожидается, что к началу лета аналогичные спортплощадки появятся в Рязани, Туле, Челябинске, Магнитогорске и Курске.

Еще одну награду в номинации «Спортивно-массовое мероприятие года» завоевал проект «День московского спорта» от департамента спорта города Москвы. Компания Фонбет выступила партнером массового турнира по настольному теннису, который попал в Книгу Рекордов России за одновременную игру на 130 столах.

Премия СБК проводилась уже в восьмой раз и объединила профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.