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    Проект «Вызов» — победитель премии СБК 2025 в номинации «Социальное событие года»

    Новости букмекеров Фонбет
    Проект «Вызов» стал победителем номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025, торжественная церемония награждения которой прошла в пятницу, 18 апреля, в Москве.

    Проект «Вызов» — победитель премии СБК 2025
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    Проект «Вызов» — победитель премии СБК 2025

    Социальный проект был реализован благотворительной программой ДоброFON компании FONBET при поддержке Паралимпийского комитета России.

    В рамках проекта в Москве было возведено десять площадок для занятий адаптивным спортом. В 2025 году планируется расширить проект до федерального уровня: ожидается, что к началу лета аналогичные спортплощадки появятся в Рязани, Туле, Челябинске, Магнитогорске и Курске.

    Еще одну награду в номинации «Спортивно-массовое мероприятие года» завоевал проект «День московского спорта» от департамента спорта города Москвы. Компания Фонбет выступила партнером массового турнира по настольному теннису, который попал в Книгу Рекордов России за одновременную игру на 130 столах.

    Премия СБК проводилась уже в восьмой раз и объединила профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.

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