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    Миллион фрибетов на Кубок Гагарина от BetBoom

    Новости букмекеров BetBoom
    Плей-офф Кубка Гагарина в разгаре — начались матчи 1/4 финала. Самое время поддержать своего фаворита, а BetBoom подержит всех своих клиентов фрибетами в новой акции.

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    Фрибет за экспресс Кубка Гагарина

    Без сюрпризов в плей-офф не обошлось — минское «Динамо» пробилось в четвертьфинал, обойдя столичный ЦСКА. Верите в успех этой «темной лошадки»? Или знаете, что кубок возьмет «Локомотив» или «Авангард»? Ставите на «Спартак» или «Салават Юлаев»?

    Чтобы принять участие в акции и получить шанс выиграть фрибеты, нужно перейти на специальный сайт, и, нажав кнопку «Принять участие», собрать любой экспресс на матчи Кубка Гагарина от 1000 рублей.

    Всего будет разыгран целый миллион фрибетов: 5 счастливчиков получат на свой счет по 100 000, а призы в 5000 фрибетов ждут 100 человек.

    Чтобы принять участие в розыгрыше, экспресс должен быть рассчитан до 23:59 (Мск) 27 апреля 2025 года и содержать события только на Кубок Гагарина.

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