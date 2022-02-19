Суй и Хань: Мы хотели доказать, что можем добиться своей цели

Китайские фигуристыпрокомментировали свою победу на Олимпиаде.

Суй и Хань стали олимпийскими чемпионами Пекина среди спортивных пар, набрав по сумме двух программ рекордные 239,88 балла.

«Я счастлива. По сравнению с прошлой Олимпиадой медаль поменяла свой цвет.

За 4 года у нас было много травм, нам предстояло много пройти. Большое спасибо нашему тренеру и врачам. Было хирургическое вмешательство, столько разных операций.

Спасибо Китаю за такую хорошую Олимпиады», — цитирует Вэньцзин Суй Sport24.

«Мы начали заниматься фигурным катанием с юных лет. Мне говорили, что у меня хрупкое телосложение. Но мы хотели доказать, что мы можем добиться своей цели.

Мы хотели это золото, и очень волновались. Но мы все же преодолели это волнение. Лучше результата мы и не ожидали», — заявил Цун Хань.

«Да, люди сомневались в нас. У нас ведь практически один рост. Но, что я могу сказать? Никогда не бросай свою цель, иди до конца. Не позволь нервам, волнению взять верх», — добавила Суй.

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