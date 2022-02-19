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    Суй и Хань: Мы хотели доказать, что можем добиться своей цели

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Цун Хань прокомментировали свою победу на Олимпиаде.

    Вэньцзин Суй и Цун Хань
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    Вэньцзин Суй и Цун Хань

    Суй и Хань стали олимпийскими чемпионами Пекина среди спортивных пар, набрав по сумме двух программ рекордные 239,88 балла.

    «Я счастлива. По сравнению с прошлой Олимпиадой медаль поменяла свой цвет.

    За 4 года у нас было много травм, нам предстояло много пройти. Большое спасибо нашему тренеру и врачам. Было хирургическое вмешательство, столько разных операций.

    Спасибо Китаю за такую хорошую Олимпиады», — цитирует Вэньцзин Суй Sport24.

    «Мы начали заниматься фигурным катанием с юных лет. Мне говорили, что у меня хрупкое телосложение. Но мы хотели доказать, что мы можем добиться своей цели.

    Мы хотели это золото, и очень волновались. Но мы все же преодолели это волнение. Лучше результата мы и не ожидали», — заявил Цун Хань.

    «Да, люди сомневались в нас. У нас ведь практически один рост. Но, что я могу сказать? Никогда не бросай свою цель, иди до конца. Не позволь нервам, волнению взять верх», — добавила Суй.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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