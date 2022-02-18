Биатлон, женщины, масс-старт 12,5 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

18 февраля в 10:00 по Москве начнетсяна Олимпиаде-2022 . Дистанция — 12,5 км.

Сборную России представят: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Россиянки не входят в число фаворитов, но преподнести сюрприз в последней гонке Олимпиады точно способны.

Основной претендент на золото — норвежка Марте Улсбю-Ройселанн, которая находится в идеальной форме и хорошо выступила во всех гонках в Пекине.

Онлайн-трансляцию гонки на 12,5 км смотрите на LiveSport.Ru.

По ТВ в прямом эфире старт покажет Первый канал. Трансляцию в 10:00 прокомментируют Николай Круглов и Дмитрий Терехов.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.