Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису»
  • 22:35
    • «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
  • 06:58
    • Бах: Не уверен, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия
  • 05:50
    • Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:07
    • CAS: Триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарство её дедушки
  • 22:46
    • «Барселона» обменялась голами с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ
    Все новости спорта

    Биатлон, женщины, масс-старт 12,5 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    18 февраля в 10:00 по Москве начнется женский масс-старт в биатлоне на Олимпиаде-2022. Дистанция — 12,5 км.

    Кристина Резцова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристина Резцова

    Сборную России представят: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

    Россиянки не входят в число фаворитов, но преподнести сюрприз в последней гонке Олимпиады точно способны.

    Основной претендент на золото — норвежка Марте Улсбю-Ройселанн, которая находится в идеальной форме и хорошо выступила во всех гонках в Пекине.

    Онлайн-трансляцию гонки на 12,5 км смотрите на LiveSport.Ru.

    По ТВ в прямом эфире старт покажет Первый канал. Трансляцию в 10:00 прокомментируют Николай Круглов и Дмитрий Терехов.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли российская команда пробиться в финал?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Сможет ли «Ювентус» выиграть у «Торино»?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.64
    •
  • «Лилль» потеряет очки в домашнем матче с «Метцем»?
  • «Лилль» — «Метц». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.83
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие