Галлямов: Довольны нашим прокатом

Российский фигуристпрокомментировал третье место в короткой программе. В паре сфигуристы набрали 82,76 балла.

«Довольны нашим прокатом. Установили сизн бест. Разберем потом с тренером. Сейчас передохнем и завтра будем кататься с чистого листа. Со здоровьем все в порядке, было 10 дней, чтобы подлечиться Галлямов, — передает слова Галлямова Sport24.

Отметим, что пара установила свой личный рекорд. Предыдущий результат был 82,76 балла, полученный в рамках командного турнира ОИ в Пекине.

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