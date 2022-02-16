Пробу «Б» Камилы Валиевой до сих пор не вскрыли

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК)сообщил, что допинг-проба «Б» российской фигуристкиеще не была вскрыта.

«Напомню всем, что расследование по Валиевой продолжается, не нужно делать выводы сейчас. CAS вынес решение, она выступает.

Хотели бы мы избежать подобных ситуаций? Конечно, хотели бы. Мы бы предпочли без таких случаев обойтись. Но мы там, где мы есть. Нужно следовать правилам. Не буду спекулировать по этому делу больше. Я достиг своего предела, больше ничего даже не могу сказать. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы "Б", которая еще не вскрыта», — цитирует Адамса «Р-Спорт».

Напомним, 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.