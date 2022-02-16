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    Пробу «Б» Камилы Валиевой до сих пор не вскрыли

    Пекин-2022 Допинг Фигурное катание Сборная России Медали России
    Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Напомню всем, что расследование по Валиевой продолжается, не нужно делать выводы сейчас. CAS вынес решение, она выступает.

    Хотели бы мы избежать подобных ситуаций? Конечно, хотели бы. Мы бы предпочли без таких случаев обойтись. Но мы там, где мы есть. Нужно следовать правилам. Не буду спекулировать по этому делу больше. Я достиг своего предела, больше ничего даже не могу сказать. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы "Б", которая еще не вскрыта», — цитирует Адамса «Р-Спорт».

    Напомним, 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

    Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде.

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