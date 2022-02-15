Главный тренер сборной Дании: Отношусь с огромным уважением к российским игрокам, но мы не смотрим на имена

Главный тренер сборной Дании по хоккеюпосле победы над Латвией (3:2) поделился ожиданиями от встречи св четвертьфинале олимпийского турнира.

«Я счастлив, взволнован и горжусь этой игрой. Но я должен признаться, нас спас вратарь. Латвия играла действительно здорово и имела много шансов. Нам повезло сегодня.

Определенно нам надо сыграть более компактно против России — не так, как сегодня. Нам повезло, вратарь подтащил нас. К счастью, мы реализовали свои шансы и в четвертьфинале нам надо сыграть намного лучше.

Я всегда отношусь с огромным уважением к российским хоккеистам. У вас много удивительных игроков. Но мы не смотрим на ростер и имена», — приводит слова Элерса «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Дания пройдет 16 февраля, начало — в 09:00 мск.

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