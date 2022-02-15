Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Люк де Йонг принес «Барселоне» победу«Барселона» прогрессирует при Хави, но не в атаке
  • 17:34
    • Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3
  • 18:37
    • Канада разгромила Китай и вышла в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира
  • 17:42
    • Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревновании двоек на Олимпийских играх — 2022
  • 17:22
    • Лауридсен о матче с Россией: Четвертьфинал — подходящее время, чтобы отомстить
  • 17:06
    • Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на Олимпиаде-2022
    Все новости спорта

    Канада разгромила Китай и вышла в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Канады вышла в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира, обыграв в квалификационном раунде команду Китая со счетом 7:2.

    Сборная Канады
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Канады

    В составе канадцев по дублю сделали нападающие Джордан Уил и Адам Тамбеллини, еще по шайбе забросили Эрик О'Делл, Эрик Стаал и Джек Макбэйн.

    За Китай два гола записал на свой счет Ань Цзянь.

    По ходу матча травму колена получил вратарь сборной Китая Джереми Смит. Он был вынужден покинуть лед при счете 1:2. Вратарь был отправлен сразу в больницу.

    Хоккей. Олимпийские игры-2022. Квалификационный раунд
    Канада — Китай — 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)
    Голы: Уил — 2 (бол., Тамбеллини, Норо), 6:57 — 1:0. Уил — 3 (бол., Стаал, Тамбеллини), 9:55 — 2:0. Кейн — 1, 15:32 — 2:1. Тамбеллини — 2 (бол., Норо, Уил), 26:36 — 3:1. Тамбеллини — 3 (буллит), 28:39 — 4:1. О`Делл — 2 (Демерс, Джонсон), 32:05 — 5:1. Кейн — 2 (бол., Локхарт, Челиос), 38:59 — 5:2. Стаал — 1 (Мактавиш, Макбэйн), 55:55 — 6:2. Макбэйн — 1 (бол., Норо, Тамбеллини), 58:19 — 7:2Нереализованный буллит: С. Фу (Китай), 4:02 (Вратарь)Вратари: Томкинс — Смит (О`Брайен, 20:00)Броски: 45 (17+11+17) — 29 (10+13+6)Штраф: 15 — 20

    В четвертьфинале Канаде предстоит встретиться с командой Швеции.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Где «Ман Сити», там голы
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • ПСЖ с «Реалом» начнут матч результативно
  • ПСЖ — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 5.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 09:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие