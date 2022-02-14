Ковальчук: Шипачев еще забьет на Олимпиаде самый важный гол

Генеральный менеджер сборной России по хоккеювысказался об игре и результатах национальной команды на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине.

«Мне больше понравилась игра с Чехией. Потому что ребята проявили характер. К сожалению, меньшинство чуть подвело. Но понравилось, как ребята вышли на третий период. Сделали небольшие изменения, выстояли, заиграли в хороший хоккей. Где-то чуть раскрепостились. Такая игра была нужна.

Сейчас всем понятно, что бригады большинства-меньшинства будут решать результат. Думаю, завтра на это сделают акцент на тренировке. И мы ребятам об этом все время говорим.

Мы постоянно разговариваем с Вадимом Шипачевым, после каждой игры — и вместе, и отдельно. Я уверен, что он еще забьет самый важный гол.

Никакой проблемы нет. Просто уровень на Олимпиаде другой. Площадки меньше, интенсивность намного больше. Поэтому говорим ребятам, чтобы быстрее принимали решения, проще играли в большинстве. Мы иногда пытаемся отдать подкидку через две клюшки. Но тут это не проходит. А сейчас мы видим тенденцию, что все идет через броски, через верх. Игру упрощают. И нам нужно делать то же самое.

На Олимпиаде уровень выше за счет эмоций, атмосферы. Все прекрасно понимают, что это за турнир. Даже те ребята, которые выступают в КХЛ, выходят тут совсем на другой уровень. Посмотрите, как здорово в сборной Финляндии выглядит тройка из Уфы. Вчера даже Гранлунд получил удаление до конца матча (5+20). А ведь в КХЛ он не отличался такими действиями. А здесь эмоции переполняют, все играют за свою страну», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем матча Дания — Латвия.

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