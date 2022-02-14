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    Воронков сможет сыграть в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков сможет сыграть в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Пекине. Об этом сообщил генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

    Дмитрий Воронков
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    Дмитрий Воронков

    Воронкова не стали дополнительно наказывать за удар соперника в голову в заключительном матче группового этапа против Чехии (5:6 ОТ).

    «Все в порядке, обошлись без дисквалификации. Вчера на директорате сказали, что никаких дисциплинарных мер принято не было.

    Это хоккей: судьи судят, хоккеисты — играют. Эмоции немного перехлестнули. К сожалению, пропустили два гола. Будем делать выводы и не повторять ошибок. Не хотел бы обсуждать судейство. Все судьи судят, как умеют. Нужно быть более внимательным и не получать эти глупые удаления», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

    В четвертьфинале сборная России встретится с победителем матча Дания — Латвия.

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