Воронков сможет сыграть в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине

Нападающий сборной России по хоккеюсможет сыграть в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Пекине. Об этом сообщил генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

Воронкова не стали дополнительно наказывать за удар соперника в голову в заключительном матче группового этапа против Чехии (5:6 ОТ).

«Все в порядке, обошлись без дисквалификации. Вчера на директорате сказали, что никаких дисциплинарных мер принято не было.

Это хоккей: судьи судят, хоккеисты — играют. Эмоции немного перехлестнули. К сожалению, пропустили два гола. Будем делать выводы и не повторять ошибок. Не хотел бы обсуждать судейство. Все судьи судят, как умеют. Нужно быть более внимательным и не получать эти глупые удаления», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем матча Дания — Латвия.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.