Фигуристы Дэвис и Смолкин дебютировали на ОИ с произвольным танцем

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютировали на Олимпиаде в Пекине с произвольным танцем. За прокат пара набрала 108.16 баллов.

В сумме после двух программ у россиян 179.82 балла.

Позже в понедельник свои произвольные танцы представят еще два российских дуэта из сильнейшей группы — Александра Степанова/Иван Букин (16-й номер) и Виктория Синицина/Никита Кацалапов (19).

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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