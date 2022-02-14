Фигуристы Дэвис и Смолкин дебютировали на ОИ с произвольным танцем

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: globallookpress.com
В сумме после двух программ у россиян 179.82 балла.
Позже в понедельник свои произвольные танцы представят еще два российских дуэта из сильнейшей группы — Александра Степанова/Иван Букин (16-й номер) и Виктория Синицина/Никита Кацалапов (19).
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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