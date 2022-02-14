Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖдем вердикт по Валиевой и медаль фигуристов. Анонс событий на Олимпиаде-2022 14 февраля
  • 00:58
    • «Эспаньол» упустил победу над «Барселоной» в каталонском дерби
  • 00:42
    • «Ювентус» спасся от поражения в матче с «Аталантой»
  • 21:45
    • «Лестер» упустил победу над «Вест Хэмом»
  • 18:54
    • Гол Фабиньо принес «Ливерпулю» победу над «Бернли»
  • 17:48
    • Российская конькобежка Голикова взяла бронзу на дистанции 500 метров
    Все новости спорта

    Фигуристы Дэвис и Смолкин дебютировали на ОИ с произвольным танцем

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютировали на Олимпиаде в Пекине с произвольным танцем. За прокат пара набрала 108.16 баллов.

    Диана Дэвис и Глеб Смолкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Дэвис и Глеб Смолкин

    В сумме после двух программ у россиян 179.82 балла.

    Позже в понедельник свои произвольные танцы представят еще два российских дуэта из сильнейшей группы — Александра Степанова/Иван Букин (16-й номер) и Виктория Синицина/Никита Кацалапов (19).

    Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Привычная победа басков над «Мальоркой»?
  • «Мальорка» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Где «Ман Сити», там голы
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Специя — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кардифф — Ковентри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Касаткина — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие