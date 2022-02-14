Черданцев о деле Валиевой: Когда узнал, что в арбитраже CAS заседает итальянец, понял, что все будет хорошо

Известный комментаторпрокомментировал решение CAS допустить к личным соревнованиям российскую фигуристку

«Когда узнал, что в арбитраже CAS заседает итальянец, понял, что все будет хорошо. Есть же разумные люди.

Однако чтобы в этой истории не было белых пятен, ФФККР совместно с РУСАДА и теми, кому положено этим заниматься, должны провести расследование и объяснить нам, что же все-таки произошло и как этот препарат мог оказаться в пробе фигуристки», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой РУСАДА 25 декабря на чемпионате России, обнаружен препарат триметазидин. На Валиеву по ходу Олимпиады было наложено временное отстранение, которое спортсменка успешно опротестовала 9 февраля, то есть, после завершения командного турнира, в котором Камила помогла сборной России завоевать золото.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.

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