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    Черданцев о деле Валиевой: Когда узнал, что в арбитраже CAS заседает итальянец, понял, что все будет хорошо

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал решение CAS допустить к личным соревнованиям российскую фигуристку Камилу Валиеву.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Когда узнал, что в арбитраже CAS заседает итальянец, понял, что все будет хорошо. Есть же разумные люди.

    Однако чтобы в этой истории не было белых пятен, ФФККР совместно с РУСАДА и теми, кому положено этим заниматься, должны провести расследование и объяснить нам, что же все-таки произошло и как этот препарат мог оказаться в пробе фигуристки», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

  • «Недопуск к участию в ОИ-2022 нанесет фигуристке непоправимый вред». В CAS объяснили свое решение по Валиевой
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    • Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой РУСАДА 25 декабря на чемпионате России, обнаружен препарат триметазидин. На Валиеву по ходу Олимпиады было наложено временное отстранение, которое спортсменка успешно опротестовала 9 февраля, то есть, после завершения командного турнира, в котором Камила помогла сборной России завоевать золото.

    Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.

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