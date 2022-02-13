Канада разгромила Китай в матче групповой стадии Олимпиады

Сборнаяразгромила команду(5:0) в матче группового этапа Олимпиады.

В списке отличившихся у канадцев Кент Джонсон (дубль), Адам Тамбеллини, Эрик О'Делл и Корбан Найт.

За 3 матча групповой стадии Канада набрала 6 очков и сейчас занимает 2 место в таблице А.

Китай без единого балла после 3 игр вышел в 1/8 финала олимпийского турнира.

Олимпиада-2022 онлайн

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