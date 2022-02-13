Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бэйл хорошо проявил себя в первом с августа матче за «Реал»«Реал» страдает без Бензема, но выручить может Бэйл
  • 18:54
    • Гол Фабиньо принес «Ливерпулю» победу над «Бернли»
  • 17:48
    • Российская конькобежка Голикова взяла бронзу на дистанции 500 метров
  • 15:24
    • Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады на дистанции 500 метров
  • 14:35
    • Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде
  • 18:54
    • «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Канада разгромила Китай в матче групповой стадии Олимпиады

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Канады разгромила команду Китая (5:0) в матче группового этапа Олимпиады.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В списке отличившихся у канадцев Кент Джонсон (дубль), Адам Тамбеллини, Эрик О'Делл и Корбан Найт.

    За 3 матча групповой стадии Канада набрала 6 очков и сейчас занимает 2 место в таблице А.

    Китай без единого балла после 3 игр вышел в 1/8 финала олимпийского турнира.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» победит в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» победить на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Выиграет ли «Вест Хэм» у «Лестера» в очередной раз?
  • «Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  1.91
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Индиана — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие