Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Никишин в матче со Швейцарией Дожали цепких датчан. Россия добыла вторую подряд победу на Олимпиаде
  • 11:15
    • Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке классическим стилем
  • 09:22
    • Мужская сборная России по хоккею выиграла у Дании на ОИ в Пекине
  • 08:37
    • ISU обжалует в CAS снятие временного отстранения Валиевой от Олимпиады
  • 06:28
    • Официально: Допинг-проба Валиевой дала положительный результат
  • 11:02
    • Жамнов оценил матч с Данией
    Все новости спорта

    Губерниев: С таким Нисканеном невозможно бороться

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал второе место российского лыжника Александра Большунова в гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

    Дмитрий Губерниев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Губерниев

    Победителем стал финн Ийво Нисканен, которому Большунов проиграл 23 секунды.

    «С таким Нисканеном невозможно бороться. Рад за Большунова! Он спокойно реагирует, сам понимает.

  • Большунов: Нисканен был намного сильнее
  • Читайте по теме

    • Шесть гонок на Олимпиаде, шесть медалей. Невероятно. Еще есть три шанса, три гонки», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

    Напомним, Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне. Всего же он выиграл шесть олимпийских медалей. Это рекорд в истории российских и советских лыж.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?
  • «Лейпциг» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Севилья» прервет серию ничьих уверенной победой
  • «Севилья» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие