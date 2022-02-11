Губерниев: С таким Нисканеном невозможно бороться

Известный комментаторпрокомментировал второе место российского лыжникав гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Победителем стал финн Ийво Нисканен, которому Большунов проиграл 23 секунды.

«С таким Нисканеном невозможно бороться. Рад за Большунова! Он спокойно реагирует, сам понимает.

Шесть гонок на Олимпиаде, шесть медалей. Невероятно. Еще есть три шанса, три гонки», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне. Всего же он выиграл шесть олимпийских медалей. Это рекорд в истории российских и советских лыж.

Олимпиада-2022 онлайн

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