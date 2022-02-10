МОК прокомментировал ситуацию с допинг-тестом у фигуристки Валиевой

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК)отказался комментировать тему подозрительного допинг-тесте российской фигуристки, назвав их спекуляциями.

«Вы понимаете, что не я не буду комментировать спекуляции на эту тему. Да, вчера возникли некоторые юридические ситуации, но это комментировать неуместно. Но потенциальный случай допинга — это спекуляция.

Я не буду говорить, кто ведет это дело. Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это тоже спекуляция. Нужно проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату. Мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, вовлеченных в эту ситуацию», — цитирует Адамса пресс-служба МОК.

Также он отметил, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию, и призвал обращаться к ним.

Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх. «Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета», — добавила пресс-атташе.

Напомним, 9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.

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